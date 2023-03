"Tattica secondaria, conterà la determinazione"

Parole chiarissime quelle rilasciate dal tecnico dei calabresi William Viali (nella foto) alla vigilia della sfida salvezza coi biancazzurri e riportate anche da Tuttomercato.web.

"Ormai credo che il nostro stile sia chiaro, in casa le partite le abbiamo sempre affrontate in un certo modo, anche se bisogna ricordarsi che c’è anche l’avversario. La cosa che posso dire è che non focalizzeremo la gara sulla tattica – spiega il tecnico del Cosenza –. Solo un risultato ci può far fare la differenza. Ci vogliono palle, ’cazzimma’, determinazione nei momenti cruciali della gara. Abbiamo un’idea precisa su come farlo, ma la tattica deve essere secondaria.

Deve esserci differenza su altre cose. Marras sta benissimo, ha avuto un contrasto in allenamento con Florenzi ma è tutto a posto. Invece Delic non sarà convocato per influenza. Verrà convocato Novello della Primavera ed è rientrato Finotto. Su Nasti è una considerazione che facciamo anche noi, teoricamente non doveva rimanere solo anche a Genova, ma lo abbiamo isolato troppo perché volevamo la palla sui piedi. Sulla densità offensiva ci lavoriamo, al di là di chi si avvicina agli attaccanti. È determinante per mettere in difficoltà l’avversario".

Poi, incalzato dai colleghi, il tecnico ha parlato anche dei biancazzurri.

"La Spal? Oddo è ripartito con il 3-4-1-2 o 3-5-2, poi è ritornato al suo credo, il 4-3-3. Ma non ha cancellato completamente il percorso fatto, perché col Cittadella poi si è rimesso col 3-5-2. Arrivati a questo punto le squadre sono abituate a fare un po’ tutto. Ci aspettiamo una cosa dalla Spal, ma sappiamo che potrebbe anche cambiare. Siamo pronti a cambiare in corsa e affrontare la partita in qualsiasi situazione".