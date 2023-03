Tchoukball, in città arriva l’European cup

TCHOUKBALL

Ferrara capitale del Tchoukball europeo. Ieri nella sala dell’Arengo della residenza municipale, la conferenza stampa di presentazione dell’European Winners Cup (Ewc) di Tchoukball, in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo. All’incontro sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Enrico Bonora, presidente del Ferrara Tchoukball, Enrico Venturini, presidente Csi di Ferrara, Patrizio Fergnani, referente per i rapporti istituzionali del Ferrara Tchoukball e rappresentanti della Tbi (Tchoukball Italia - coordinamento nazionale del Tchoukball) e dei Bulls Ferrara. "Sono soddisfatto e ringrazio la società organizzatrice – ha sottolineato l’assessore Maggi – per un evento sportivo di livello europeo che richiamerà a Ferrara quasi 200 persone da tutt’Europa contribuendo a far conoscere bellezza, storia, cultura e valori della nostra città. Un’esperienza positiva che genererà un classico passaparola positivo al rientro a casa". L’European Tchoukball Federation ha scelto la città di Ferrara per ospitare l’European Winners’ Cup (Ewc) di Tchoukball, competizione a dodici squadre che vedrà impegnate le squadre prime e seconde classificate dei campionati nazionali dei paesi europei dove questo sport viene praticato. L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Ferrara Tchoukball, saranno presenti per l’Italia tre squadre Rovello Sgavisc, Saronno Castor e Ferrara Bulls, due svizzere Geneva Dragons e Flyers Val-de-Ruz, due squadre tedesche Viking Dusseldorf e Asc Weimar, due squadre inglesi Guilford Inferno e Bury King, due squadre polacche Warsaw Hornets e Ursus Kuznia Raciborska e una squadra francese TchoukBall Comtois. Le partite di qualificazione si svolgeranno in diverse palestre e l’appuntamento con le finali è per domenica 26 marzo al palasport. La finale per il primo e secondo posto è programmata alle 15,30, preceduto da quella per il terzo e quarto posto. L’evento sarà possibile grazie alla presenza di 50 volontari (di cui 40 ferraresi). "L’impegno – ha aggiunto Enrico Bonora – è quello di far vivere a tutti gli ospiti provenienti da diverse parti d’Europa un’esperienza importante".

Mario Tosatti