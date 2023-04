Team estense al tappeto nel derby contro Bologna. Gara in salita come all’andata

Trasferta amara per la Pallanuoto Ferrara. Sconfitta netta dei ferraresi contro la 2000 Service per 15-5. Nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato master Emilia, la formazione ferrarese è stata ospite presso la piscina Sterlino della squadra bolognese allenata da Adrian Muntean, guru della pallanuoto emiliana e detentore di molteplici medaglie internazionali. Impegno difficile per gli ospiti, usciti sconfitti nell’impegno dell’andata per 12-6. Partenza in salita per Ferrara, che regge l’impatto certamente più deciso al match dei padroni di casa, che chiudono il primo parziale sul punteggio di 4-0; il secondo tempo, tuttavia, è specchio della differenza soprattutto in termini natatori delle due formazioni e Bologna, sfruttando ripartenze e buone rubate in fase difensiva, con un parziale mostre di 7-0 si presenta a metà partita sull11-0 che stronca anticipatamente le possibili velleità di vittoria ferraresi. Un po’ per orgoglio, un po’ per adattamento al sempre difficilissimo campo dello Sterlino, Ferrara rientra in campo rinata ed una volta con Fiorini in superiorità e tre volte con Tiozzo (spettacolare la rete in rovesciata allo scadere del parziale) trova finalmente il gol, mettendo in acqua qualità ed attenzione. Ultimi 8’ di amministrazione per Bologna e di contenimento per Ferrara: ottima la prova tra i pali di Bonetti, che para ben tre rigori agli avversari ed impedendogli di trovare la rete in tante occasioni di uno contro zero. La partita si chiude su un rotondo 15-5 che rispecchia i valori visti in campo: per Ferrara buona la prestazione in area difensiva, ordinata e composta nelle situazioni di inferiorità numerica, meno quella offensiva, spesso troppo timida, ma ben gestita nelle fasi di maggiore lucidità. Mvp della formazione ferrarese Bonetti e Tiozzo, decisivi in difesa il primo, in attacco il secondo (top scorer del match insieme al bolognese Martini). Prossimo appuntamento della Pallanuoto Ferrara sabato 29 aprile alle 19 a Occhiobello.