Team F.A.K.B ancora sul podio. Zucco: "Grandi soddisfazioni dai miei ragazzi"

Team F.A.K.B ancora sul podio con Miotto e Torzoni.

Domenica scorsa a Reggio Emilia si è svolto come da tappa fissa l’evento di sport da combattimento ’Gladiator’ dove il team F.A.K.B. di Ferrara capitanato dal maestro Zucco ha portato quattro atleti.

Partendo da Nicolò Torzoni, che in torneo disputa quattro match vincendone tre e perdendo in finale aggiudicandosi la medaglia d’argento. "Direi che come debutto non è assolutamente male", ha commentato sorridendo il coach del tea, Zucco.

Passiamo a Giorgio Miotto, che vince ai punti nel suo ultimo match da dilettante e si appresta a passare al semiprofessionismo per i match futuri.

Turno di Angelo Guida e Nicolò Nutricato, che purtroppo disputando entrambi un ottimo incontro non riescono però a portare a casa la vittoria, strappando però i meritati applausi.

Questo ancora il commento di Zucco al termine della manifestazione: "Sono sempre più orgoglioso e motivato nel vedere i miei “cuccioli” crescere sportivamente parlando. Peccato per Guida e Nutricato, ma come dico sempre in questo sport non si perde mai, o si vince o si impara. E noi oggi abbiamo imparato tanto. Adesso un po’ di riposo e si ritorna in palestra a lavorare sugli errori commessi in questa manifestazione".

