Tegola per Valzania: la sua stagione è finita

Non c’è davvero pace per la squadra di Oddo, che in seguito agli infortuni rimediati nel corso della gara sul campo del Genoa perderà per il resto della stagione Valzania (nella foto) e forse anche Varnier. Buone notizie invece arrivano da Alfonso e Fetfatzidis, col portiere che non ha nulla di grave e dovrebbe rientrare domenica prossima contro il Cittadella e il greco tornato a disposizione dopo aver scongiurato il rischio di uno stiramento che lo avrebbe costretto a qualche settimana ulteriore di stop.

Ma torniamo a Valzania, per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il centrocampista sarà sottoposto ad una visita specialistica per ulteriori approfondimenti, ma non ci sono dubbi sul fatto che la sua stagione sia già finita.

E considerando che Valzania è in prestito secco dalla Cremonese, difficilmente lo rivedremo in biancazzurro. Si tratta di una tegola di non poco conto per la Spal, perché l’atleta romagnolo è uno dei pochissimi ad essersi ritagliato un posto da titolare inamovibile con tutti gli allenatori che hanno seduto sulla panchina dall’inizio del campionato, da Venturato a Oddo passando per De Rossi.

Peraltro ricoprendo sempre ruoli diversi, perché inizialmente veniva utilizzato da mezz’ala, poi sulla trequarti e infine da mediano. Non meno pesante è lo stop di Varnier, alle prese con una lesione muscolare importante.

Mister Oddo ha confessato di non sapere se riuscirà a rientrare prima della fine della stagione, del resto quando l’ex centrale del Cittadella rimediò un infortunio analogo nel girone di andata tornò in campo dopo oltre due mesi e mezzo. Non resta che incrociare le dita e fare di necessità virtù puntando sulle motivazioni e il desiderio di riscatto dei giocatori meno utilizzati.

