Tegola su Smith: la seconda espulsione può costare la squalifica

A quattro giorni dalla delicata sfida salvezza contro Ravenna, la Tassi Group rischia di dover fare i conti con la grana Andrew Smith (foto), squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’espulsione nel finale del derby con Cento. Solitamente la squalifica di un giocatore viene commutata in ammenda a carico della società, ma questa volta – essendo Smith recidivo, già espulso nella gara casalinga con la Fortitudo – il lungo americano rischia seriamente di non scendere sul parquet in occasione della partita di domenica contro Ravenna. "Squalifica per una gara per comportamento plateale nei confronti del pubblico ospitante – si legge nella nota della Fip –, al momento dell’abbandono del terreno di gioco a seguito dell’espulsione per doppio fallo tecnico"; il centro biancazzurro è stato sanzionato per il ripetuto e ironico applauso al pubblico centese all’uscita dal campo, e non quindi per il brutto gesto nei confronti di Tomassini. Motivo per cui la società del patron Miozzi nel tardo pomeriggio di ieri ha deciso di presentare ufficialmente ricorso contro il provvedimento di squalifica, nella speranza che il reclamo venga accolto e che Smith possa così scendere in campo domenica alla Bondi Arena. Difficile fare ipotesi, al momento si è divisi tra un cauto ottimismo e il serio rischio di dover fare a meno di un americano in una delle gare più importanti della stagione: nel caso in cui il ricorso non dovesse venire accolto, ecco che coach Leka dovrà chiedere ancora una volta gli straordinari a capitan Campani, ed anche Jerkovic sarà chiamato a ripetere l’ottima prestazione con Rimini. Probabile, inoltre, che qualche minuto da "4" possa giocarlo pure Amici, ma al momento siamo solo nel campo delle ipotesi.

Jacopo Cavallini