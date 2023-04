Tennis, cammino complicato in serie C per il Cus Ragazze ai playout, maschi fuori dai playoff

Terminata la fase a gironi per la serie C, campionato in cui è impegnato il Cus Ferrara Salvi. Le ragazze, nonostante il pareggio 2-2 in casa del Circolo Ippodromo di Cesena, dovranno giocarsi la permanenza nella categoria, passando dalla complicata partita dei playout, con sorteggio il 3 maggio per il turno da giocare domenica 14. Nella trasferta di Cesena, Eleonora Benvenuti è stata sconfitta dalla 2.6 Anita Picchi 6262, mentre Elena Ravani dopo un ottimo primo set vinto 75, nulla ha potuto contro la 2.8 Giulia Bancale che è riuscita a rimontare e vincere 62 al terzo. Singolare vinto dalle cussine ad opera di Martina Scagliarini per 6262 contro Carolina Bondi, con una partita attenta e ordinata. Pareggio nel doppio con la coppia BenvenutiScagliarini vincente 6162 sul BondiMezzogori.

La compagine maschile, dopo la matematica salvezza della settimana precedente, è uscita sconfitta dallo spareggio per l’accesso ai playoff contro il Forum Forlì per 51. Unico punto ferrarese è arrivato dal singolare di Edoardo Petrucci vittorioso su Sasha Marinoni 167676 dopo oltre tre ore di partita. Sconfitte nei singolari per Andrea D’Antona, Filippo Faggioli e Filippo Fracassi.