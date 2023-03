Tennistavolo: bilancio positivo per le squadre estensi

Bilancio positivo a metà, nella penultima giornata della serie C1 di tennistavolo, per le squadre della Giara Assicurazioni.

La formazione “A”, ormai tranquilla a centroclassifica, si è imposta in casa con largo margine (5-1) sui padovani del Sarmeola. La ritrovata forma di Buzzone (due punti), al quinto singolare vinto consecutivo e tornato a ridosso della fascia dei giocatori di terza categoria nelle ultime classifiche nazionali, ha spianato la strada al successo estense, completato dalla doppietta di un efficace D’Amore e dal punto conquistato da Pietro Andreoli. Secondo scivolone di fila, per contro, per la Giara Assicurazioni “B”, che di nuovo in formazione di emergenza per l’assenza di Antonucci, ha ceduto di misura a Camerino (4-5); a nulla solo valsi i due punti a testa siglati da Sani e Curarati, se non a prolungare un match che, comunque, era di ben maggiore importanza per i marchigiani, all’ultima spiaggia nella lotta per la permanenza in categoria. Gli estensi, dopo questo risultato, chiuderanno comunque terzi.