Tennistavolo: due semifinali per gli atleti della Giara

Due ottime semifinali, per gli atleti della Giara Assicurazioni tennistavolo, nel torneo regionale disputato nello scorso fine settimana a San Felice sul Panaro e valido come terza prova di qualificazione ai campionati italiani. Protagonisti dei podi, nell’ambito di una partecipazione record per la società (ben 16 i giocatori estensi iscritti alla manifestazione), sono stati Simone Gallerani e Lorenzo Blasi, rispettivamente nel singolare di quarta e di sesta categoria. Per Gallerani, in realtà, il terzo posto non può cancellare una punta di rammarico, perché la sconfitta arrivata in semifinale con il giovane parmense Caleffi, poi vincitore del torneo, è giunta solo nella quinta e decisiva frazione per 9-11 e dopo che il ferrarese, che in precedenza aveva vinto con grande autorità ben quattro incontri (su Diani, Lisi, Aimi e Bontempo), aveva saputo rimontare due set al forte avversario. Resta però la soddisfazione di un importante acuto su un lotto, molto qualificato, di 39 atleti. Altrettanto bravo è stato Lorenzo Blasi, terzo classificato nell’affollato torneo di sesta categoria (102 partecipanti); dopo avere chiuso come secondo il girone iniziale, il giovane estense ha superato tre turni nella fase a eliminazione diretta, prima di cedere a Elarusi in quattro set.

Ma il torneo di San Felice sul Panaro ha regalato alla Giara Assicurazioni altri piazzamenti significativi. Nel singolare di quarta categoria, infatti, Guido Caravita ha raggiunto i quarti di finale, così come Stefania Barsotti nella prova femminile di quinta categoria. Prima fase superata anche da Zorzan e Giuliani nella quinta categoria, oltre che da Pagliarini e Scalorbi nella sesta categoria.