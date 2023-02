Tennistavolo: Giara, doppietta di successi in serie C1

Tornano a vincere contemporaneamente, le due squadre principali della Giara Assicurazioni, nel campionato nazionale di serie C1: e se la formazione “B”, grazie al terzo successo consecutivo (quinto nelle ultime sei giornate), è salita al secondo posto in solitudine del girone H, il team “A”, nel girone F, ha colto due punti fondamentali in chiave salvezza. La Giara Assicurazioni “B” si è imposta sul campo dell’Acli Lugo (5-3) dopo una battaglia di quattro ore. Una partita difficile, con i romagnoli che dopo i primi quattro singolari si sono trovati in vantaggio per 3-1 grazie a due incontri caparbiamente vinti al quinto set; a quel punto, però, i ferraresi hanno reagito di schianto, mettendo a segno un parziale di 4-0 che in definitiva ha consegnato loro la partita. In grande spolvero capitan Curarati, autore di una splendida tripletta (con vittoria palpitante – 13-11 nel quinto set – contro il numero uno locale Nostri); ma anche Antonucci e Sani, entrambi a segno contro il giovane Salicetti, hanno garantito punti essenziali, a conferma della compattezza e dell’equilibrio della squadra.

È tornata a sorridere anche la formazione “A” societaria, che a Bologna, sui tavoli della Fortitudo “2”, si è aggiudicata due punti pesantissimi per la permanenza in C1. Il terzetto della Giara Assicurazioni, che veniva da quattro sconfitte consecutive, sul campo del fanalino di coda si è imposto per 5-1, con doppietta in scioltezza di Pietro Andreoli (nessun set perso), due vittorie per un Buzzone in ripresa (battuto il numero uno avversario Roveri) e quinto sigillo di capitan D’Amore. In classifica, ora, il team è quinto in compagnia del Sarmeola, con due lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

Ma in casa Giara Assicurazioni si è brindato anche in C2, grazie al facile 5-0 colto dalla squadra “C” societaria contro il Nettuno Cibix, ultimo in classifica. Vittorie sul velluto per Gallerani e Caravita (due punti a testa), mentre l’unico sussulto di un match senza storia è giunto grazie a capitan Mugellini, che contro Zampieri si è portato avanti di due set, è stato rimontato ma poi, nel quinto e decisivo set, con grande orgoglio e solidità ha saputo annullare due match-point per poi imporsi ai vantaggi. I ferraresi, così, confermano il primo posto in coabitazione con Imola, e sabato, nello scontro diretto sul campo del Sermide, terzo in classifica, in caso di successo metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione ai play-off.