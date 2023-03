Tennistavolo: i risultati di tutte le selezioni

Salvezza raggiunta per la squadra “A” della Giara Assicurazioni, nella serie C1 di tennistavolo. Il verdetto è arrivato a due giornate dalla fine del campionato, grazie al successo esterno per 5-2 contro il Carpi, diretto rivale per la permanenza in categoria. A rispondere presente è stato soprattutto Maurizio Buzzone, autore di tre punti fondamentali (di rilievo, in particolare, quelli su Campagnoli e Troni), ma decisivo è stato anche l’apporto di D’Amore (3-1 a Troni, nonostante le non buone condizioni fisiche) e di Pietro Andreoli (3-0 a Vitiello).

Sconfitta senza ripercussioni, invece, per la formazione “B”, che priva di Antonucci (sostituito dal giovane Menini) ha ceduto per 5-3 a Montemarciano, facendosi raggiungere dai marchigiani al secondo posto. Tutti i punti sono stati messi a segno da capitan Curarati (a segno anche sul forte Giampaoletti), a coronamento di una prova superba che lo ha portato a superare l’80% di positività in stagione. Giornata no, invece, per Giulio Sani, che non ha colto successi.

In serie C2 la Giara Assicurazioni “C”, battendo in casa la Dynamis Manzolino per 5-1, ha conquistato matematicamente un posto per i play-off promozione. L’undicesima vittoria stagionale (su 12 incontri) porta la firma di Gallerani (due punti), Mugellini (uno) e Caravita (due), quest’ultimo in dubbio sino all’ultimo per problemi fisici. Niente da fare, per contro, per la squadra “D” societaria, che però, nell’altro girone di categoria, ha combattuto con orgoglio contro la capolista Poviglio (2-5 casalingo), siglando due ottimi punti con Zorzan e Giuliani, entrambi a segno contro il più quotato Lambruschi, mentre Polloni ha sfiorato il successo con il forte Pivetti.