Ternana rigenerata da Lucarelli Al Mazza attesi tanti supporters

La vittoria ottenuta contro il Bari prima della sosta ha forse archiviato definitivamente la pratica salvezza per la Ternana, alla quale mister Lucarelli però chiede di non staccare la spina e anzi di alzare ulteriormente l’asticella. Del resto, l’ottavo posto che significa playoff è distante soltanto tre punti, e alle Fere non mancano certo le qualità per risalire ulteriormente la classifica. Il ritorno di Lucarelli sulla panchina ha ridato slancio alla squadra e riportato entusiasmo tra i tifosi rossoverdi, che si preparano ad invadere il Mazza. Risultano infatti già oltre 700 i biglietti venduti per il settore ospiti, e considerando che per acquistarli c’è tempo fino a venerdì sono in molti a pensare che da Terni potrebbero arrivare addirittura un migliaio di supporters. Per quanto riguarda la squadra, Lucarelli al momento ha soltanto due giocatori indisponibili: Defendi e Ghiringhelli. La difesa comunque è ben fornita e non dovrebbe cambiare, coi titolarissimi Diakite, Sorensen e Mantovani che scenderanno in campo dal primo minuto anche al Mazza. In attacco invece scalpitano per riprendersi una maglia da titolare Donnarumma e Favilli, entrambi reduci da infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Donnarumma non gioca più di 45 minuti addirittura dalla gara di andata contro la Spal, mentre Favilli si era fatto male un mese e mezzo fa contro il Parma ed è rientrato prima della sosta.