Tesser: "In palio punti pesanti anche per noi"

Attilio Tesser (foto) si aspetta un derby giocato a viso aperto, quindi molto diverso da quello disputato nell’ultimo turno col Parma. "Ci sono in palio punti pesanti – spiega l’allenatore del Modena –, del resto a questo punto del campionato assumono sempre più valore. Quello con la Spal un derby tra due squadre che devono ancora fare punti: se dovessimo fare bottino pieno la salvezza sarebbe quasi certa e potrebbero aprirsi scenari diversi. Abbiamo però la consapevolezza che quello che conta in assoluto di più è giocare una gara al meglio delle nostre possibilità. Non ci sono indisponibili, anche se abbiamo dovuto gestire tre o quattro giocatori che sono rientrati solo negli ultimi giorni. Cittadini sta bene, è a disposizione: ha fatto una bella settimana ed è una delle valutazioni che sto facendo. Ponsi sta bene, si è allenato tutta la settimana, ma giocherà Renzetti. La Spal è stata costruita per altri obiettivi, ma si è ritrovata in fondo alla classifica. Mi aspetto una squadra propositiva, che possiede giocatori esperti e con nomi di livello nazionale. Non sarà una partita tattica come quella contro il Parma: mi aspetto una partita molto più aperta, che dovremo essere bravi ad interpretare. I playoff? Se dovessimo vincere il derby, si aprirebbe una prospettiva diversa. Tutte le volte che siamo arrivati lì però non siamo mai riusciti ad agganciare il treno, quindi è inutile parlarne prima. E comunque prima dei playoff bisogna passare dalla salvezza, è un passaggio obbligatorio". Poi la sperenza in un futuro positivo.

"Quando l’avremo centrata – conclude mister Tesser – tireremo un sospiro di sollievo, perché mantenere la categoria è un fattore positivo per la società e la città. Dico la verità, il mio unico sogno è quello di concludere la stagione nel miglior modo possibile: tutto il resto sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano". Così come per la Spal.

s.m.