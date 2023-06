Tesser piace molto E intanto in città torna Antenucci

L’indiscrezione su Attilio Tesser ha trovato conferme su tutta linea, e in attesa di definire l’accordo con Filippo Fusco – super favorito per l’incarico di direttore sportivo – la Spal punta forte sul tecnico trevigiano. Il profilo di mister Tesser riscuote inevitabilmente tanti consensi tra la tifoseria biancazzurra, che vede in lui l’allenatore giusto per riportare la squadra in serie B. Del resto, ha già centrato quattro promozioni in cadetteria nel corso della sua carriera, dal Novara al Modena passando per Cremonese e Pordenone. Senza dimenticare che alla guida del Novara ha effettuato un clamoroso doppio salto dalla Lega Pro alla serie A, un po’ come fece Semplici a Ferrara. A proposito, ieri nella nostra città è stato avvistato Mirco Antenucci. Il bomber molisano ha partecipato – assieme a Vicari – alle nozze dell’amico Lazzari che si è sposato con una ragazza di Copparo. Ma Ante7 – che possiede una casa in centro a Ferrara – potrebbe davvero valutare l’opportunità di tornare in biancazzurro. Del resto, a Bari è in scadenza di contratto e prima di intraprendere la carriera dirigenziale preferirebbe giocare un’altra stagione. Magari con la maglia della Spal e alla corte di mister Tesser, col quale nella stagione 2013-14 disputò un campionato di serie B eccezionale alla Ternana (19 reti). E chissà che il tecnico trevigiano – che comunque ha un contratto col Modena fino al 2024 – non pensi pure all’ex spallino Silvestri e qualche altro suo fedelissimo. Ma è ancora presto per parlarne, perché prima di tutto è necessario che la Spal si assicuri direttore sportivo e allenatore. s.m.