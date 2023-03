Test a porte chiuse oggi sul campo della Cremonese

Dopo due giorni consecutivi di doppie sedute di allenamento, oggi la squadra di Oddo chiuderà la settimana che porta alla sosta del campionato di serie B con un test contro la Cremonese. L’amichevole si disputerà oggi alle 15 al campo sportivo Soldi di Cremona, dove la Spal affronterà i grigiorossi a porte chiuse. Una buona occasione per il tecnico pescarese per provare alcune soluzioni in vista delle ultime otto giornate, anche se naturalmente non saranno a disposizione infortunati, acciaccati e i nazionali (Peda, Prati e Tunjov) che rientreranno a Ferrara soltanto all’inizio della prossima settimana.