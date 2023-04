Testa a testa Consandolo-Centese per il primato

Si prospetta un finale di stagione emozionante in Prima categoria. Le due battistrada Centese e Consandolo devono vincere le due ultime partite, ma il calendario è ben diverso: i biancocelesti si giocano un’intera stagione col Galeazza, nell’atteso derby e scontro al vertice, mentre i rossoblù sono alle prese con il Vaccolino già retrocesso. Dopo la sconfitta di misura subìta a domicilio con il Ponte, il Galeazza, se vorrà restare nella fascia play off, non può permettersi di lasciare altri punti per strada. E’ proprio quello che spera il Consandolo, un ambiente in grande fermento per la possibile storica promozione.

"Il calendario ci avvantaggia – ammette il presidente Luigi Maggi – ma bisogna andare in campo concentrati, senza sottovalutare nessuno. Ricordo che all’andata, sia Vaccolino che Conselice (anch’essa già retrocessa ndr), ci resero la vita difficile". Cosa si aspetta dal Galeazza? "E’ una squadra di valore, ha in organico il capocannoniere Govoni: dovrà impegnarsi per evitare di scivolare fuori dalla zona play off. La Centese giocherà tra l’altro senza il terzino Cioni, che dovrà scontare un turno di squalifica, un giocatore che sulla fascia di pertinenza fa la differenza". Il massimo dirigente argentano poi racconta di insulti razzisti a Gallo indirizzati a bomber Badjie. "Certi episodi non dovrebbero esistere tra i dilettanti, quanto è successo a Gallo è indecente: dalla panchina il ragazzo di colore è stato ripetutamente preso di mira con insulti razzisti. L’arbitro doveva prendere provvedimenti, ma non ha fatto niente, per fortuna che Badjie, quando sono piovuti gli insulti, ha chiesto immediatamente il cambio a mister Dirani per evitare guai peggiori". Maggi poi replica al direttore sportivo amaranto, Alessandro Bolzonaro, che si era lamentato per la concessione di un calcio di rigore. "E’ un’osservazione che si poteva risparmiare, prima guardi al suo interno, peraltro il rigore era sacrosanto: Rimondi ha anticipato il portiere che l’ha steso in area".

f. v.