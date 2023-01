Thiam e Proia a casa. Occhi puntati su La Mantia

Thiam e Proia non sono partiti per Reggio Calabria, dove invece sono stati convocati altri giocatori sul piede di partenza. A partire da Finotto, che evidentemente è tra quelli che in conferenza stampa mister De Rossi ha citato come esempio di professionisti che a prescindere dalle trattative di mercato fino all’ultimo non rinunciano a restare vicini alla squadra.

Thiam e Proia non se ne sono ancora andati, ma con ogni probabilità lo faranno all’inizio della prossima settimana. Demba passerà in prestito al Pordenone, che gli garantirà un posto da titolare in una squadra prima in classifica in serie C che punta dritto alla promozione. Al suo posto, è in arrivo Festa che a Ferrara sarà il secondo portiere. In neroverde era titolare, ma ai tempi del Crotone ha ricoperto per tanti anni il ruolo di vice, quindi non dovrebbero esserci problemi di convivenza tra lui e Alfonso. Proia invece andrà all’Ascoli nell’ambito dell’operazione che porterà in biancazzurro Buchel. È stata davvero un’esperienza negativa quella dell’ex mezz’ala del Cittadella a Ferrara, dove era arrivato tra mille aspettative.

Proia non ha mai lasciato il segno, nemmeno quando sulla panchina sedeva Venturato. L’arrivo di De Rossi gli ha tolto ulteriore spazio, e l’addio è un epilogo inevitabile. Restando in tema di cessioni eccellenti, ora tutti i riflettori sono puntati su La Mantia (foto): DDR lo rilancerà al Granillo oppure presto se ne andrà pure lui? Di sicuro il Pisa ci sta provando con decisione per portarlo in nerazzurro. In entrata invece – oltre a Festa e Buchel come già detto nei giorni scorsi – è confermato l’arrivo di Fetfatzidis che dovrebbe essere ufficializzato all’inizio della prossima settimana.

Naturalmente il mercato della Spal non si concluderà certo qui: serve almeno un altro trequartista, e magari un difensore. Ma anche in questo caso, bisognerà prima procedere con un paio di cessioni.

s.m.