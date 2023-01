Thiam verso Pordenone Ma sembra saltato lo scambio con Festa

Demba Thiam resta ad un passo dal Pordenone, ma a quanto pare è saltato il passaggio alla Spal di Marco Festa. Salvo imprevisti il portiere senegalese a breve si trasferirà in prestito alla squadra di Di Carlo, con l’obiettivo di trovare finalmente continuità in una formazione destinata a giocarsi fino all’ultimo la promozione in serie B. Improvvisamente però è sfumato il passaggio in biancazzurro dell’estremo difensore dei friulani Festa, che fino all’ultima giornata ha difeso i pali del Pordenone. A questo punto, il club di via Copparo deve decidere cosa fare nella batteria dei portieri: proseguire con Enrico Alfonso titolare e promuovere il veterano Alberto Pomini nei panni di vice, aggregando al gruppo un ragazzo della Primavera oppure tornare sul mercato per un secondo portiere? Senza dimenticare che tra i giocatori che la Spal ha ceduto in prestito figurano alcuni estremi difensori, per esempio Marco Meneghetti del Gubbio.