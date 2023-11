Tifoseria gemellata con i supporter dorici. Al lavoro per allestire una coreografia speciale

Quella con l‘Ancona è una partita speciale per il gruppo Curva Ovest Ferrara, storicamente gemellato con la tifoseria dorica. In occasione della gara di domani i supporters biancazzurri stanno organizzando una coreografia ad hoc, per la realizzazione della quale però servono rinforzi. Attraverso la loro pagina Facebook infatti gli ultras hanno chiamato a raccolta un centinaio di persone per oggi alle 19 allo stadio Mazza: "Venerdì 24 novembre (oggi, ndr) alle 19 con ritrovo in curva Ovest lato tribuna abbiamo bisogno di un centinaio di persone per la realizzazione di una importante coreografia che metteremo in scena sabato nella partita contro l’Ancona – recita il comunicato –. Ognuna di queste persone sarà responsabile di un’operazione molto semplice ma determinante per la buona riuscita della coreografia. Ognuna di queste persone dovrà essere presente sabato alla partita. Sappiamo che le continue delusioni a cui ci sottopone la squadra non aiutano il morale, ma noi siamo la curva Ovest e dobbiamo andare oltre, esserci per noi e per l’amore verso i nostri colori! Vi aspettiamo quindi venerdì alle 19 in curva, sarete determinanti e contiamo su di voi". Inoltre, in occasione della gara con l’Ancona si svolgerà un appuntamento importante per il progetto ‘SPeciALissimi’, promosso e curato da Spal Foundation. Durante l’intervallo del match, i bambini e ragazzi coinvolti nel progetto scenderanno direttamente sul terreno di gioco dello stadio Mazza per una speciale lotteria dei rigori che vedrà protagonisti dal dischetto i piccoli atleti. L’obiettivo primario di ‘SPeciALissimi’ è proprio quello di favorire l’autonomia, l’autostima e la consapevolezza dei giovani con disabilità intellettive o motorie, promuovendo lo sviluppo della loro socializzazione e si fonda sui valori positivi dello sport per aprire le porte a una comunità più inclusiva. Esperienze come quella che vedrà i partecipanti protagonisti sul prato del Mazza sono particolarmente significative e rilevanti per il processo che mira ad accrescere la loro autonomia e la loro consapevolezza sociale.