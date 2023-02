Tifosi in massa allo stadio Penzo Prevendita biglietti quasi sold out

Se non sarà sold out, poco ci manca. Su mille posti messi a disposizione dei tifosi spallini nel settore ospiti dello stadio Penzo, 928 sono già stati prenotati. La prevendita infatti prosegue a gonfie vele, e per assicurarsi gli ultimi biglietti c’è tempo fino alle 19 di oggi. Intanto, dalla società biancazzurra arrivano preziose indicazioni per i supporters al seguito della squadra di De Rossi. Per i tifosi che prenderanno il treno RV3970 delle 9,54 da Ferrara e arrivo previsto per le 11,20 a Venezia Santa Lucia saranno subito disponibili quattro vaporetti che li porteranno direttamente allo stadio Penzo. Chi ha intenzione di anticipare la partenza per Venezia in treno verso le 8,30-9, in stazione a Venezia verrà indirizzato sui vaporetti dei tifosi organizzati. Ai tifosi che raggiungeranno Venezia con mezzi propri o pullman invece si raccomanda di parcheggiare al Venice Gate Parking (via Pacinotti), dove partiranno i vaporetti direzione stadio Penzo.

Al termine della partita, i primi vaporetti che partiranno dal settore ospiti saranno diretti soltanto per la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, in maniera tale da permettere ai tifosi di salire sul treno RV3985 delle 17,40 diretto a Ferrara.

Successivamente partiranno altri vaporetti per il Venice Gate Parking. Tornando alla prevendita, si ricorda che il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi per entrare allo stadio Penzo è Vivaticket, possibile sia online che nei punti vendita abilitati, e che il prezzo del biglietto per accedere al settore ospiti riservato ai biancazzurri è di 20 euro esclusi quelli che sono i diritti di prevendita.

