’Tiristrutturo’ nuovo partner di Vigarano

Si chiama ’Tiristrutturo’ ed è una azienda emiliana che opera nel mondo edilizio ed espressamente nel settore delle ristrutturazione pubbliche e private.

Sarà il nuovo sponsor della Pallacanestro Vigarano 2008 da qui alla conclusione della stagione.

Felice il presidente Marco Gavioli, che commenta così l’accordo appena concluso: "Sono molto soddisfatto per l’accordo raggiunto.

Ancora una volta ho potuto constatare che la nostra immagine è rispettata e conosciuta in provincia e non solo.

Tiristrutturo è un’azienda in grande espansione nel territorio ed ha capito che grazie a noi potrà essere conosciuta anche in ambito nazionale.

Sarà sponsor di maglia per la stagione 202223, poi stiamo gettando le basi per un futuro insieme anche per i prossimi anni. In questo finale di stagione vogliamo invertire la rotta. Vorrei che la squadra trovasse la concentrazione per continuità dei risultati.

Ci vogliono caratteristiche caratteriali per essere più forti delle difficoltà che stiamo vivendo.

Qui non si molla di un centimetro e con tutti i mezzi e gli strumenti possiamo e vogliamo toglierci da questa classifica che non ci piace.

Cosa deve essere fatto lo dovete ovviamente chiedere allo staff tecnico, a me interessa solo il risultato. E adesso bisogna vincere".

Soddisfatto anche Matteo Giberti, amministratore di Tiristrutturo, nuovo partner della Pallacanestro Vigarano, che commenta così l’accordo.

"Sono molto contento di questo accordo, ho trovato grande entusiasmo e partecipazione. Insieme al presidente Gavioli possiamo fare ottime cose nel presente e nel futuro".

