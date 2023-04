Tolti i veli alla stagione golfistica del Cus

La presentazione del calendario gare 2023 per il Cus Ferrara Golf, tenuta presso l’Autosalone Cavour di Ferrara che sarà partner nell’importante gara in calendario per ottobre, è stata un vero e proprio evento. Con l’organizzazione curata da Marco Barbagli Founder e Managing Director di Ideasfera, che sarà anche main sponsor della gara nazionale in calendario per il 13 e 14 maggio, presenti all’evento soci e sponsor storici (new entry come partner ufficiale Claudio Cevolani per Energia 365) per che credono in questa disciplina e ne aiutano, con il loro contributo, la crescita nel nostro territorio.

Presente all’evento l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi, appassionato golfista, che ha ribadito come tutti, adulti e bambini, possano avvicinarsi a questa disciplina che, soprattutto nei più piccoli, può rappresentare un importante percorso educativo di rispetto, responsabilizzazione e concentrazione.

Il direttore di sezione, Luca Martufi, ha sottolineato l’impegno di tutto lo staff, che spazia dalla manutenzione dell’impianto (ricordiamo che il Cus Ferrara è l’unica società a matrice universitaria ad avere un campo 18 buche), alla gestione tecnicoamministrativa della segreteria, che sarà subito messo sotto pressione visto che il calendario vedrà lo svolgimento nell’impianto di via Gramicia di ben 4 gare nel volgere di una settimana (23, 25, 30 aprile e 1 maggio).

Presentato anche il comitato esecutivo - formato dai soci Marco Barbagli, Luigi Barioni, Filippo Maggi e Damiano Spalluto, nonché dal presidente del Cus Ferrara Giorgio Tosi - che si sta occupando dell’organizzazione dell’European Universities Golf Championship, il campionato europeo universitario, che si svolgerà all’inizio del mese di settembre e che vedrà coinvolti atleti provenienti dai principali Atenei del continente.

Alla presenza della responsabile del “Club dei giovani” Rebecca Bonfigli, stato quindi illustrato il nuovo programma di avvicinamento al gioco del golf da parte dei bambini con un rinnovato format che suddivide gli stessi in Starters, Beginner e Academy.