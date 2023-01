Tomassini: "Gara speciale, ma niente ansie"

L’attesa cresce, il derby è sempre più vicino. Meno due giorni e la Milwaukee Dinelli Arena ospiterà la partita, con la P maiuscola. Cento e Ferrara, un confronto mai banale e ormai un classico dei tempi recenti in Serie A2. Sfide spesso e volentieri decise dalle giocate dei leader, con la Benedetto che potrà fare affidamento su uno in particolare, il più rappresentativo, Giovanni Tomassini, decisivo e letale per le difese avversarie: uno che di derby e momenti caldi in una partita, ne vorrebbe vivere e rivivere all’infinito. Il suo obbiettivo domenica, trionfare per la prima volta da capitano, ma giocando senza ansia o foghe particolari. "Conosciamo il valore di questa partita: è dall’estate che i nostri tifosi ce lo ricordano in giro per la città. Abbiamo le cose sotto controllo, sappiamo che è una sfida importante, alla quale teniamo parecchio, per questo non bisogna esagerare caricandosi di pressioni, ma preparandola come facciamo sempre – commenta Tomassini –. Si sente che c’è un’aria diversa: più ci avviciniamo al derby e più l’emozione sale. Però ripeto, noi giocatori è giusto che ci focalizziamo sul campo, facendo le cose come al solito, per i tifosi ovviamente sappiamo che è diverso". Due sconfitte e una sola vittoria, in Supercoppa, all’alba della passata stagione: questo il suo bilancio nei derby con Ferrara, dal suo arrivo in biancorosso la scorsa estate. Cronistoria identica per la Tramec, che cercherà di stoppare la striscia vincente dei "cugini".

"Vogliamo vincere, tutti, considerando che al di là della Supercoppa, che ha un valore diverso rispetto al campionato, con loro abbiamo sempre perso. Poi, indipendentemente dal derby, il nostro percorso continuerà, ma indubbiamente un successo ci darebbe ancora più fiducia per affrontare il futuro – al quale Tomassini mostra uno sguardo, soprattutto dopo l’ultimo successo su Udine –. Sappiamo di essere una squadra forte e in un ottimo momento: con Udine non si vince per caso. Restiamo coi piedi per terra, ma senza paura di nessuno. E’ chiaro che gli ultimi risultati hanno alzato l’asticella, adesso l’obbiettivo e quello di restare lassù, anche se ci aspettano parecchie trasferte difficili". Domenica, un derby nel derby per lui, contro Spiro Leka, amico di sempre. "Siamo molto amici e c’è grande rispetto tra noi: ci conosciamo da tanti anni, da buoni pesaresi. Quando ero piccolo mi dava una mano con gli allenamenti estivi, conosce tutti i miei segreti, anche per questo mi ha sempre battuto ultimamente… – scherza Tomassini –. La vittoria con Ferrara sarebbe la ciliegina sulla torta di questo grande momento".

FINAL FOUR A BUSTO ARSIZIO. Sarà Busto Arsizio il campo di gioco delle final four dell’11 e 12 marzo, con organizzazione dell’evento assegnata a Cantù.

Giovanni Poggi