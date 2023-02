Tomassini: "Tramec, sconfitta su cui riflettere"

Dopo quattro vittorie consecutive, la Tramec ha frenato la sua corsa. O meglio, Nardò lo ha fatto, bissando il successo dell’andata e diventando, ad oggi, l’unica formazione in grado di battere Cento sia all’andata che al ritorno. Sontuosa la prova offensiva dei salentini, che hanno però ottenuto troppo spesso, e facilmente, il lascia passare dalla difesa biancorossa, che sabato a Lecce ha scricchiolato come mai aveva fatto in questa stagione. Mancata la solida e costante solidità difensiva, la Benedetto ha provato a trovare qualche appiglio davanti, anche lì però con risultati insufficienti, e alla fine anche gli 86 punti segnati si sono rivelati fin troppo pochi per far fronte ai cento tondi subiti. "Abbiamo fatto una brutta partita in difesa, sbagliando tanto nei primi momenti della partita, consentendo a Nardò di accendersi e prendere confidenza fin da subito, e dopo è stata dura fermarli – commenta capitan Tomassini –. Abbiamo provato a rientrare con le giocate in attacco, ma la nostra intenzione non era quella di giocare a fare un canestro in più degli avversari e non era nemmeno la partita che avevamo in mente di giocare. I 100 punti subiti sono sotto gli occhi di tutti e testimoniano la nostra serata no".

Per una volta anche i meccanismi di Cento si sono inceppati: non un dramma visto il cammino della Tramec, neanche di fronte ad una classifica che resta eccellente, nonostante il primo posto sia momentaneamente passato di mano alla coppia Forlì-Pistoia.

"Il passo falso ci può stare, non siamo una squadra obbligata a vincere tutte le partite, capita a tutti. E’ il modo in cui questa sconfitta è arrivata che ci deve far riflettere e deve farci tornare nei nostri ranghi. Gli infortuni ci sono sempre stati, in ogni stagione, e non devono rappresentare un alibi, anche Nardò non era poi in condizioni ottimali. Non siamo stati la solita Cento. Peccato solo aver gettato via una partita per colpa della difesa, ma allo stesso tempo bisogna guardare avanti e pensare alla gara di domenica". Con lucidità e voglia di riprendersi ciò che è stato perso in Puglia, Tomassini e la Tramec guardano avanti, al big-match di domenica con Forlì.

"Sappiamo che è una partita che varrà tanto, soprattutto in vista della fase ad orologio. Giocheremo in casa noi questa volta e spero di rivedere la solita cornice di pubblico: l’adrenalina sarà tanta e saremo molto carichi. All’andata abbiamo perso per un dettaglio, questa volta dovremo stare attenti a tutto, raddoppiando la loro aggressività".

Giovanni Poggi