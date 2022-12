Top 10 fa il pieno La tappa finale alla Ferrarese

Grande prova organizzativa per la ASD Bocciofila La Ferrarese, che ha ospitato la tappa finale del Top10 2022, evento boccistico a carattere regionale a cui hanno partecipato complessivamente circa 70 juniores di 7 società di 4 province e della Repubblica di San Marino.

L’ultima tappa, con junior 54 iscritti, ha stilato la classifica generale ed è stata coordinata dall’arbitro nazionale, Riccardo Antolini, che ha coadiuvato il responsabile della manifestazione, Mauro Checcoli. Il presidente Fiorini e i suoi collaboratori hanno supportato l’organizzazione della gara sostituendo la società Anzolese, che si è vista costretta a rinunciare per la mancanza di bocciofile limitrofe disponibili a fornire corsie di gioco per le eliminatorie. A Ferrara, invece, Porottese e Rinascente hanno dato disponibilità per le prime fasi della gara, ospitando rispettivamente under18 e under15.

Al termine delle gare, la vittoria di tappa negli u18 è andata all’argentano Nicholas Previati su Alessio Zuppiroli, atleta in forza alla bocciofila La Fontana e vincitore della classifica generale; negli u15 successo di tappa e di classifica generale per Giovanni Scabellone, che in finale ha battuto il giovane talento di Malalbergo, Tommaso Sabbatini; tra gli u12 vittoria per la giovanissima Viktoria Muhammad dell’Anzolese, leader anche della generale assieme all’argentano Andrea Gualandi. Nelle classifiche femminili prima classificata u18 la campionessa iridata Martina Zurigo (La Fontana) e tra le u15 la promettente Alessia Commonara (Argentana). I padroni di casa chiudono con un ottimo terzo posto da parte dell’u15 Kacper Rolfini.