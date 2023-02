Torboli e Caprini trascinano i Master del Cus

Dopo due anni difficili per lo sport in generale, è ripresa presso l’impianto natatorio di via Liuzzo l’attività Master che completa l’offerta agonistica da parte del Cus Ferrara Nuoto. Primo cimento agonistico i campionati regionali di Riccione, che hanno visto una grossa partecipazione di atleti. Il Cus Ferrara ha conquistato parecchie medaglie, a cominciare dall’inossidabile Lorena Torboli, che nuotando con tempi da agonista giovanile, si aggiudica la medaglia d’oro nei 50 Delfino e lottando fino all’ultima bracciata nei 100 Stile Libero tocca ad un soffio dal titolo e si appende al collo la medaglia d’argento. Grande prestazione per la fondista Pamela Crepaldi, che non lascia alle avversarie nemmeno l’illusione di poter competere per la vittoria e conquista il titolo regionale sugli 800 Stile Libero, ed è seconda nella distanza dei 400 Stile Libero. Marco Angelini si tuffa nelle acque romagnole e diventa campione sui 1500 Stile Libero; la prima giornata si conclude con la medaglia di bronzo conquistata da Sergio Gnani nella gara regina dei 100 Stile Libero, con Massimo Bettoli che si mette al collo la medaglia di bronzo nei 50 Stile. Piena di soddisfazioni anche la seconda giornata con 2 ulteriori conferme. La prima per Massimo Cedrini, che con grande generosità affronta la gara dei 200 Dorso diventando campione regionale, la seconda conferma da parte del veterano Luca Caprini, che ritrova la vis agonistica dei vecchi tempi e si aggiudica la medaglia d’argento nei 400 Misti. Ottime prestazioni anche per Monica Camilotto, ai piedi del podio nei 50 Rana e 50 Stile Libero.