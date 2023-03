Torna il torneo ’Paolo Mazza’ Dal 18 aprile 46 formazioni in lizza

Per qualche anno la pandemia ha reso inevitabile lo stop del torneo Mazza, storica kermesse di calcio giovanile organizzata dalla Spal con il patrocinio del Comune di Ferrara.

La competizione – giunta alla trentanovesima edizione – quest’anno torna a pieno regime: si partirà il 18 aprile con 46 squadre ai nastri di partenza dalla categoria Esordienti a quella Allievi, in rappresentanza di 19 società dilettantistiche che si sfideranno sui vari campi della nostra provincia. Le semifinali e le finali di ciascuna categoria invece si svolgeranno ad inizio giugno nella prestigiosa cornice dello stadio Mazza.

"È un onore poter dare a tante realtà del calcio dilettantistico ferrarese la possibilità di vivere in prima persona l’emozione di partecipare ad un appuntamento storicamente legato alla città di Ferrara come quello del torneo Mazza – afferma il presidente Joe Tacopina –. Questa manifestazione consentirà a tanti ragazzi di calcare il prato dello nostro stadio, che abbiamo voluto fortemente fosse il cuore pulsante della kermesse". Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore generale Andrea Gazzoli: "La Spal è orgogliosa di rinnovare il proprio impegno per l’organizzazione di questa manifestazione, con l’auspicio che ogni singolo calciatore partecipante possa vivere un momento di gioia e divertimento indimenticabile".

Significative anche le parole dell’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi: "Appuntamenti come questo rimangono nella memoria dei partecipanti, siano giocatori o loro familiari, e talvolta segnano la carriera dei potenziali futuri campioni. Lo sport giovanile è un mondo che va coltivato con grande attenzione da parte di tutti, dirigenti sportivi, tecnici e loro collaboratori perché è nella cura fisica e psicologica di questi giovani atleti che si costruiscono sia calciatori completi che persone adulte e consapevoli".