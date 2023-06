Tornei 3x3 under 14 e 18 maschile al parco Coletta La Scuola Basket si impone nelle due categorie

Come ogni anno, la Fip provinciale di Ferrara ha organizzato la fase provinciale 3x3 under 14 e 18 maschile, sui 4 campi del Parco Coletta. In una splendida cornice di pubblico, gli atleti in numero di 80, tra Under 14 e 18, si sono giocati il titolo provinciale, battagliando ininterrottamente dalle 10 alle 14 di domenica.

La manifestazione è stata una festa di sport organizzata dalla Fip con la collaborazione del bravissimo Leonardo Burchi e la voce dello speaker Niccolò Galdi.

Otto arbitri e otto ufficiali di campo hanno seguito i vari incontri con grande professionalità.

Nel pomeriggio di domenica 2 luglio le vincenti parteciperanno alla fase regionale a Misano Mare, si tratta della Scuola Basket Ferrara, che si è imposta in entrambi le categorie previste dalla manifestazione.

Il torneo ha voluto ricordare gli indimenticati allenatori ferraresi, da Mario De Sisti a Rodolfo Perini fino a Piero Zabini, che tanto hanno dato e fatto per la crescita delle giovani leve. Una manifestazione riuscitissima e che invita tutti al prossimo anno.

re. fe.