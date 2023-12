Torneo delle Regioni, convocazione per 4

Il campionato di serie C dell’Accademia Spal prosegue tra alti e bassi, ma il lavoro del settore femminile biancazzurro viene riconosciuto dal tecnico selezionatore della rappresentativa dell’Emilia Romagna Maurizio Gieri che ha chiamato ben quattro atlete della squadra di Leo Rossi nello stage di preparazione per il Torneo delle Regioni 2024. Si tratta della centrocampista Elisa Dal Brun, il portiere Valeria Cazzioli e il difensore Laura Orsini, che hanno lavorato presso il campo sportivo Baroni di Modena, dove invece mancava Gaia Loberti che non ha potuto rispondere alla convocazione a causa dell’influenza.

