Torneo di Ambrogio, esulta la Portuense

CALCIO GIOVANILE

La Portuense si è aggiudicata il torneo giovanile di Ambrogio, manifestazione riservata alle categorie Under 15 e Under 17– per quest’ultima vittorioso il Sant’Agostino, la seconda dalla formazione rossonera. In finale la Portuense ha avuto la meglio su La Vittoriosa, squadra polesana, dopo che la partita era finita 0-0 dopo 120’; da notare che ha giocato in dieci per l’espulsione di Roveri a metà secondo tempo. Dal dischetto i rossoneri sono stati implacabili, un solo errore ma fatale per i polesani, grazie a una bella parata di Michele Biagi. Domenica scorsa a Milano Marittima, nel Bagno Mambo, nell’ambito del Galà del calcio dilettantistico organizzato dall’Indipendente Sportivo, è stato premiato per meriti sportivi il patron Antonio Cavallari "per aver portato il settore giovanile a livelli regionali". Tra i premiati ferraresi anche Daniele Buriani per aver portato il Codifiume in Prima categoria, il Consandolo per lo storico salto di categoria in Promozione e il bomber Cazzadore del Masi Torello Voghiera. Il vivaio rossonero è stato oggetto di cure e investimenti rilevanti nell’ultimo periodo, ha sfornato giocatori interessanti per la prima squadra, da Fantoni ad Allegrucci, Sorghini, Colombani, Pierfederici e altri, con ciliegina sulla torta la vittoria del torneo regionale Under 18. "Il nostro settore giovanile gode di buona salute – gonfia il petto Antonio Cavallari – ci siamo salvati in tutte le categorie e abbiamo rinnovato anche le guide tecniche. L’ultimo innesto è quello di Tommaso Frassinetti per l’Under 19; arriva dopo l’esperienza alla Virtus Faenza, ci aiuterà a far crescere i nostri giovani. L’altra novità riguarda l’Under 17 regionale, che abbiamo affidato a Cristian Gallerani, l’anno scorso nella Centese, arrivata seconda con l’Under 16. Non è finita, ci potenzieremo ancora, anche nell’impiantistica sportiva: il prossimo mese nel centro sportivo di Portomaggiore sarà costruito un campo di calcio in sintetico, l’unico in provincia omologato anche per la Serie D".

Franco Vanini