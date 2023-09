Torneo di rugby in via Gramicia. Il Cus si misura con Pieve, . Villadose e Formigine

Prima uscita stagionale del nuovo corso Cus Rugby, che ospita al Trevisani un quadrangolare di assoluto valore. Dopo il bell’open day organizzato per tutte le sezioni del Cus Ferrara, gli impianti di via Gramicia vedranno questo pomeriggio dalle 16 di scena le formazioni di Villadose, Highlanders Formigine e Pieve di Cento, oltre naturalmente ai padroni di casa. Calendario già definito, con Cus- Highlanders sul campo 1 e Pieve-Villadose sul 2; a seguire la finale per il primo posto tra le vincenti e quella del terzo posto, in contemporanea alle 17. Atteso il pubblico delle grandi occasioni anche in virtù del fatto che per le tre squadre ospiti, tutte di B, si tratterà dell’ultimo impegno prima del via del campionato previsto per l’8 ottobre. Test probante ed indicativo per tutti quindi, decisamente interessante.