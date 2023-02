Torneo di Viareggio, ecco i gironi

Il torneo di Viareggio comincia a prendere forma. Come è noto, la Spal parteciperà all’edizione numero 73 della storica competizione riservata alle selezioni Primavera che si disputerà dal 20 marzo al 3 aprile. Ieri si è svolto il sorteggio dei gironi, con la Spal finita assieme a Honved Budapest (Ungheria), FC Kallon (Sierra Leone) e Pisa.

Desta molta curiosità soprattutto la selezione africana, con sede a Freetown in Sierra Leone. Ebbene, prima del 2002 la società si chiamava Sierra Ficheries, poi ha assunto l’attuale denominazione in seguito all’acquisto del club da parte di Mohamed Kallon, ex calciatore dell’Inter e punto di riferimento del calcio in Sierra Leone.

La Viareggio Cup è piena zeppa di squadre straniere – molte delle quali sconosciute –, quindi è davvero difficile fare pronostici.

Di sicuro i biancazzurri partiranno con l’obiettivo minimo di passare il turno e accedere agli ottavi di finale (si qualificano le prime due classificate di ogni gruppo). Per la cronaca, ai nastri di partenza ci sono 16 squadre italiane, sette africane, tre nordamericane e due sudamericane (Foto Spal).