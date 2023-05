Torneo Mazza, si entra nel vivo Codigorese a punteggio pieno

Deve ancora entrare nel vivo il torneo Mazza, con la sola categoria Allievi che ha già effettuato la seconda giornata della fase a gironi. Girone A: Copparo-Codigorese 1-3, Sorgente-Consandolo 3-2. Classifica: Codigorese 6, Copparo 3, Sorgente 3, Consandolo 0. Girone B: Balca Poggese-Bondeno 3-1, Acli-Centese 2-2. Classifica: Balca Poggese 6, Centese 4, Acli 1, Bondeno 0. Girone C: Pontelagoscuro-Sant’Agostino 1-4, X Martiri B-Dribbling 1-4. Classifica: Dribbling 6, Sant’Agostino 6, X Martiri B 0, Pontelagoscuro 0. Girone D: Olimpia Quartesana-Portuense Etrusca 1-0, Cus Ferrara-X Martiri A 0-2. Classifica: Olimpia Quartesana 6, X Martiri 4, Portuense Etrusca 1, Cus Ferrara 0. La seconda giornata della categoria Esordienti sarà recuperata martedì prossimo alle 18 con le seguenti gare: nel girone A Sant’Agostino-X Martiri A, riposa Casumaro; nel girone B Portuense Etrusca-Sorgente e X Martiri B-Jolanda Volley (anticipata a lunedì prossimo alle 18,30); nel girone C Copparo-Olimpia Quartesana, Santa Maria Codifiume-Consandolo. Nel girone D Dribbling-Acli, riposa Cus Ferrara. La seconda Giornata della categoria Giovanissimi sarà recuperata mercoledì prossimo alle 18 con le seguenti partite: nel girone A Balca Poggese-Centese, Sant’Agostino-Acli B; nel girone B Olimpia Quartesana-Copparo; nel girone C Portuense Etrusca-Sorgente, X Martiri A-Consandolo (anticipata a martedì prossimo alle 18); nel girone D Dribbling-X Martiri B, Pontelagoscuro-Cus Ferrara.