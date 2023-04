Torneo Mazza, si parte il 12 con gli esordienti

Per tre anni la pandemia ha imposto uno stop tanto doloroso quanto inevitabile al torneo Mazza, che non poteva però fermarsi a tempo indeterminato. La passione degli storici organizzatori Paolino Marchesini e Mario Ricci, con la collaborazione della Spal, ha infatti gettato le basi per l’edizione numero 39 della competizione più amata dalle società dilettantistiche di casa nostra e naturalmente dai loro piccoli atleti.

Saranno addirittura 46 le squadre ai nastri di partenza nelle categorie Allievi, Giovanissimi ed Esordienti, in rappresentanza di 19 club del nostro territorio. Si parte il 12 aprile con la prima giornata della categoria Esordienti, mentre Giovanissimi e Allievi disputeranno le prime gare rispettivamente il 13 e 14 aprile. La più bella novità di questa edizione è il ritorno delle fasi finali della competizione nella loro sede naturale, lo stadio Mazza. L’impianto di corso Piave infatti ospiterà le semifinali (il 6 e 7 giugno) e le finali (il 10 giugno) delle varie categorie, un ritorno al passato che impreziosisce ulteriormente il torneo.

"Grazie alla Spal per averci dato la possibilità di organizzare questo torneo così prestigioso – commenta Paolino Marchesini –. In passato ho fatto parte anch’io della Spal, ed ebbi la fortuna di lavorare con l’indimenticabile Cazzanti. Fu lui il promotore del torneo Mazza, e anche negli anni bui del club siamo sempre riusciti ad organizzarlo grazie alla passione di un gruppetto di amici con la collaborazione della Figc".

L’altra anima della competizione è Mario Ricci: "I numeri delle squadre partecipanti sono davvero importanti, e mi rendono orgoglioso – afferma –. Inoltre, annuncio con piacere che ci saranno arbitri ufficiali anche nella categoria Esordienti e che nelle semifinali e nelle finali avremo addirittura la terna arbitrale. Si giocheranno in tutto 87 partite".

Per il settore giovanile della Spal va sottolineata la collaborazione di Simone Cecchi: "Il Mazza è un torneo molto importante per il territorio – ricorda –, che si sviluppa attraverso gironi all’italiana e coinvolge tre categorie con ragazzi nati dal 2006 al 2011".

L’assessore comunale Andrea Maggi spiega che "è importante coinvolgere i ragazzi nella pratica dello studio e dello sport, inoltre calcare questo terreno è un’esperienza indimenticabile".

Infine, il direttore generale Andrea Gazzoli sottolinea che "è l’occasione giusta per ospitare nuovamente semifinali e finali nello stadio Mazza, quasi un evento per i ragazzi ferraresi".

