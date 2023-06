"Torneremo in B. Abbiamo giovani di valore"

Se nell’evento dedicato agli sponsor spallini Joe Tacopina ha preferito non affrontare gli argomenti che più stanno a cuore ai tifosi biancazzurri, a margine della presentazione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport il presidente ha toccato una serie di punti particolarmente interessanti.

"Siamo pronti a ripartire – assicura, come riporta Tuttomercatoweb –. La vita è così: ci sono giorni belli e brutti. La cosa importante sono le persone nelle quali confidi per rialzarti. Per me quella dello scorso anno è stata la prima retrocessione da quando sono in Italia, ma non è detto che sia solo una brutta cosa. Certe situazioni ti permettono di ripulire e ripartire. Siamo retrocessi, ma torneremo in serie B velocemente. I prossimi step saranno la nomina di un direttore sportivo e di un tecnico.

La squadra ha tanti giovani di valore grazie al lavoro fatto dal nostro settore giovanile e sono tutti molto affamati. Una cosa che mi piace vedere nei giocatori della prima squadra. Ai tifosi dico che siamo qui per rimanere, per raggiungere traguardi importanti. Abbiamo investito tanti capitali e andiamo avanti. Per raggiungere successi sia per noi che per loro. Sono convinto che insieme potremo risollevarci. In passato abbiamo commesso degli errori e abbiamo imparato la lezione". Inutile dire però che la casella del direttore sportivo è già virtualmente stata occupata da Filippo Fusco, col quale lunedì sera ha avuto un lungo colloquio allo stadio Mazza in occasione della serata dedicata agli sponsor.

"Fusco è l’unico con cui abbiamo parlato – confessa il presidente –. Vediamo che cosa succede. Conosco Filippo molto bene, perché ha lavorato con me a Bologna: è una grande persona, un grande lavoratore e ha una grande credibilità. Lo avrei voluto con me già lo scorso anno, ma adesso dobbiamo pensare solo al futuro e non a quello che è stato il passato. Il tecnico? Deciderà Fusco. Abbiamo già un paio di nomi in mente, ma sta al direttore sportivo scegliere l’allenatore: sarà lui a parlarci. Per quanto riguarda Prati invece penseremo al suo bene e al suo futuro. Non è un giocatore da serie C: si è già imposto come uno dei migliori giocatori dell’ultimo campionato di B e ha fatto benissimo pure in Nazionale under 20. Cercheremo comunque di trovare una soluzione, anche nell’ottica di non perderlo, magari un prestito".

Tradotto: rivedere Prati in biancazzurro nel prossimo campionato è praticamente impossibile.

E – aggiungiamo noi – difficilmente il club resisterà alla tentazione di venderlo, nel caso arrivasse un’offerta importante.

s.m.