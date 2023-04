Tra Casumaro e Fossolo tante emozioni, ma sulla ruota del ’Merighi’ esce la X

casumaro

2

fossolo

2

: Callegari, Vinci, Faggioli (36’st Rimondi), Passerini, Benini, Farina (43’st Grandi), Rambaldi (25’st Anatriello), Iazzetta (26’st Minarelli), Manfredini, Darraji (26’st Ginesi), Testoni. All. Testa.

FOSSOLO: Cordoni, Pierdomenico, Martini, Natale (36’st Terenzi), Simonazzi, Bufo, Elmi, Cusato, Santaniello, Galeotti (30’st Figliomeni), Crisci. All. Santaniello.

Arbitro: Mazzanti di Imola.

Marcatori: 18’pt Elmi, 22’st Darraji, 24’st Santaniello, 33’st (rig.) Benini.

Note: ammoniti Iazzetta, Vinci, Natale, Crisci, Santaniello, Terenzi.

Non riesce ad approfittare del turno casalingo il Casumaro, imbrigliato da un buon Fossolo, che raccoglie al "Merighi" un punto prezioso in chiave salvezza. Padroni di casa sotto tono nella prima mezz’ora, mentre invece è in palla e aggressiva la formazione bolognese, che sblocca al 16’: in area Crisci impegna Callegari, che però non trattiene, sulla ribattuta il più lesto è Elmi e insacca. Subito dopo Santaniello costringe il portiere a un bell’intervento con un tiro da fuori. Nel secondo tempo si cambia musica. Già in avvio scappa Rambaldi sulla fascia, mette in mezzo per Manfredini, bravo ad anticipare tutti, Cordoni ci arriva. Subito dopo bella azione corale e in velocità del Casumaro, finalizzata da Vinci di testa, fuori di poco. Al 22’ il lavoro ai fianchi dà i risultati sperati: un tiro-cross di Darraji provoca l’errore del portiere, che sbaglia la presa, con pallone che finisce in rete. Non c’è il tempo di gioire perché due minuti più tardi è il Casumaro a commettere un errore difensivo, ne approfitta Santaniello e riporta i suoi in vantaggio con un diagonale vincente. Rabbiosa reazione del Casumaro, che trova il definitivo pareggio con Benini su calcio di rigore assegnato per atterramento in area di Testoni.