Tra Codifiume e Codigorese finisce 3-3 Il pari premia la squadra argentana

Finisce in parità, 3-3, anche dopo i tempi supplementari, tra Codifiume e Codigorese, ma per la migliore classifica in campionato passa il turno la squadra guidata da Daniele Buriani. Per la seconda volta consecutiva la formazione rossoblù vince i play off, ma a differenza dell’anno scorso, quando i posti in graduatoria erano pochissimi, quest’anno avrà la possibilità di salire in Prima categoria. Dovrà però vincere il prossimo spareggio, con abbinamento che sarà stabilito con un sorteggio nei prossimi giorni. E’ stata una partita combattuta, con toni agonistici alti. Si interrompe così la rincorsa verso la promozione dei granata, che avevano eliminato gli Amici di Stefano, che avevano preceduto gli uomini di Ruffoni nella stagione regolare. Ora la chance del salto di categoria.