Tra Spal e Cremonese un tempo per parte

cremonese

2

spal

2

CREMONESE: Sarr, Ghiglione (46’ Tsadjout), Quagliata, Chiriches (22’ Sernicola), Ferrari (46’ Aiwu), Lochoschvili (46’ Valeri), Castagnetti (46’ Acella), Meitè (46’ Galdames), Dessers (46’ Ciofani), Buonaiuto, Afena-Gyan. All. Ballardini

SPAL: Alfonso (46’ Abati), Fiordaliso (46’ Dickmann), Dalle Mura, Arena (42’ Almici), Celia (46’ Tripaldelli), Contiliano, Zanellato (46’ Rabbi), Murgia (78’ Karagiorgis), Rauti (61’ Puletto), Maistro (61’ Zuculini), Moncini (78’ Simonetta). All. Oddo Arbitro: Santoro di Messina

Marcatori: 6’ Moncini, 9’ Contiliano, 52’ Ciofani, 76’ Buonaiuto

Note: ammoniti Afena-Gyan e Zanellato

Finisce 2-2 il test tra Cremonese e Spal, con la squadra di Oddo che si ritrova in vantaggio di due reti dopo nove minuti, ma si fa rimontare nel corso della ripresa. Al campo sportivo Soldi di Cremona comunque il risultato dell’amichevole è l’ultimo dei pensieri di Ballardini e Oddo, che dopo la sosta dovranno trovare il modo di risalire una classifica che vede le loro squadre desolatamente all’ultimo posto in serie A e B.

Ancora una volta, tra i biancazzurri le indicazioni più positive arrivano dai giovani provenienti dal vivaio. Contiliano – in campo dal primo all’ultimo minuto – va addirittura a segno realizzando il gol del momentaneo 0-2. Inoltre, nel secondo tempo vengono gettati nella mischia i vari Abati, Puletto, Karagiorgis e Simonetta. Nella gara con la Cremonese però si registra pure una nota stonata, l’infortunio di Arena.

Il difensore centrale – diventato un punto fermo nello scacchiere del nuovo allenatore – si ferma prima dell’intervallo a causa di un problema muscolare. Chiaramente è presto per capire quale sia l’entità dell’infortunio, ma considerando che Varnier è destinato a restare ai box fino alla fine della stagione lo stop di Arena davvero non ci voleva.

Tornando al test di Cremona, la Spal sblocca il risultato al 6’ con Moncini, che viene lanciato in profondità, supera il portiere Sarr in uscita e gonfia la rete. E dopo tre minuti i biancazzurri raddoppiano con una conclusione dal limite dell’area di Contiliano. Nella ripresa, dopo la solita girandola di cambi da ambo le parti, la Cremonese prima accorcia le distanze con Ciofani e poi pareggia i conti con Buonaiuto per il definitivo 2-2.

Oltre ai nazionali Peda, Prati e Tunjov che rientreranno la prossima settimana e agli infortunati (Nainggolan, Valzania e Varnier), non sono stati utilizzati – presumibilmente a titolo precauzionale – i vari Meccariello, Fetfatzidis, La Mantia e Rossi. Archiviata l’amichevole con la Cremonese, la squadra di Oddo tornerà a lavorare domani al centro sportivo Gibì Fabbri iniziando a mettere nel mirino la Ternana.

Stefano Manfredini