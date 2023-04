Tra tre litiganti, può godere il Consandolo

E’ il campionato di Prima categoria il più avvincente per le ferraresi: nel giro di tre punti si disputeranno la promozione quattro squadre: Consandolo e Centese, che guidano la classifica, Galeazza e Pontelagoscuro, che inseguono. Domenica grande partecipazione di pubblico a Ponte nell’atteso scontro al vertice con la Centese, terminato senza vincitori né vinti. E’ stata un’altalena di emozioni, con la Centese a lungo in vantaggio, poi rimontata, con il pareggio finale dei biancocelesti raggiungo al 51’ della ripresa. "Non posso certo ritenermi soddisfatto – dice il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti – sull’1-0 potevamo fare meglio: una squadra come la nostra, che vuole vincere il campionato, partite del genere le deve portare a casa. E’ stata una partita nervosa; come mole di gioco abbiamo fatto di più".

"Il ribaltamento del risultato nei minuti finali poteva essere una mazzata per chiunque – chiosa il presidente Alberto Fava – Abbiamo disputato un secondo tempo eccezionale, contro un Ponte che ha giocato alla morte. Per come si è sviluppata la partita, non sarebbe stato giusto perdere, portiamo a casa almeno un punto. Cosa è mancato? All’89’ eravamo in vantaggio e in controllo, un paio di episodi hanno influito".

Il Ponte non è ancora fuori dal giro promozione. "Siamo a tre punti dal primo posto e una lunghezza dal Galeazza, che poi dovremo affrontare dopo la sosta – sostiene il presidente Luca Popolo –. Non è finita, ogni domenica può esserci una sorpresa". Riguardo al big match, "si è giocato in una bellissima cornice di pubblico. E’ stata una partita tesa, con poche occasioni perché le squadre erano ben messe in campo. Il risultato è giusto, anche se c’è il rammarico di non aver sfruttato il vantaggio al 92’, bastava un po’ più di attenzione. La Centese ha dimostrato sul campo di meritare il primo posto, ha grandi giocatori, Quaquarelli e Puggioli su tutti". La Centese è forte, ma il Consandolo ha l’occasione storica di vincere il campionato. Gli argentani hanno vinto in rimonta sul Funo e hanno raggiunto i biancocelesti, ma sono virtualmente primi avendo vinto entrambi gli scontri diretti. "La giornata si è rivelata favorevole – è l’analisi del presidente rossoblù Luigi Maggi – il pareggio del Galeazza a Molinella e della Centese a Ponte: non potevamo chiedere di meglio. Il nostro calendario è migliore di quelle delle dirette concorrenti, che dovranno scontrarsi tra di loro, noi avremo il Gallo il 16, dopo la sosta, poi Vaccolino e Conselice, in teoria tutte alla portata. Dipende da noi, se riusciremo a reggere la tensione e ad evitare errori difensivi, come ci è successo a Galeazza e domenica in casa con il Funo. I bolognesi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio e ne avevamo risentito a livello piscologico, poi nella ripresa la squadra si è sciolta, è entrata in campo determinata e in pochi minuti ha chiuso la pratica". Franco Vanini