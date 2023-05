Tradizione leggermente favorevole agli estensi Ma l’ultimo successo in Sicilia è datato 1981

Sono ben 37 i precedenti tra Palermo e Spal, che prima di questa stagione però non si sono affrontate per tanti anni, affrontando campionati e categorie molto differenti.

Basti pensare infatti che i biancazzurri non giocano allo stadio Barbera dal giorno di Ferragosto del 2009, quando la squadra di Dolcetti fece visita al Palermo grandi firme nel terzo turno di Coppa Italia perdendo 4-2 (doppietta di Miccoli e reti di Simplicio e Cavani per i padroni di casa, gol di Laurenti e Arma per gli ospiti). In campionato invece la Spal non gioca allo stadio "La Favorita" addirittura dal 28 febbraio 1982, anche in quella occasione nel campionato di serie B (finì 2-1 per i rosanero).

La stagione precedente (1980-81) invece la Spal si impose di misura a Palermo con rete decisiva di Grop.

Quella conquistata allo stadio "La Favorita" l’1 marzo 1981 è anche l’ultima vittoria della Spal contro i rosanero, quindi oltre 42 anni fa.

Più in generale invece il bilancio degli scontri diretti è leggermente favorevole ai biancazzurri (12 vittorie contro le 11 del Palermo, mentre 14 volte il confronto è finito in parità). Cinque mesi fa al Mazza invece è finita 1-1, con gol del vantaggio spallino firmato da Meccariello dopo 10 minuti e pareggio prima dell’intervallo di bomber Brunori, anche oggi il pericolo pubblico principale. Infine, oggi saranno 213 i tifosi biancazzurri sugli spalti.

s. m.