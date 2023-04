"Tramec a Cantù per un’altra impresa"

Cento si prepara al secondo round della fase ad orologio, in programma sabato sera al Pala Fit Line di Desio contro Cantù alle ore 20.30. Sarà il remake della semifinale di Coppa Italia giocata lo scorso 11 marzo a Busto Arsizio e vinta dalla Benedetto per 84-77, prima di uscire sconfitta in finale contro Cremona. Quasi un mese dopo la Tramec dovrà provare a ripetersi, in una sfida che si preannuncia comunque diversa rispetto all’ultima, ma che resta ugualmente difficile, considerata anche la voglia di rivalsa della squadra di Sacchetti, defraudata dai biancorossi da quella che sarebbe stata la finale perfetta per i brianzoli, in casa e con tutto il pubblico "a favore".

In più, Cento dovrà tornare a dare segnali confortanti, dopo il ko di domenica scorsa in casa con Treviglio, aiutata soprattutto dal break del primo quarto, che ha segnato irrimediabilmente la partita.

"I primi due quarti indubbiamente ci hanno penalizzato, li abbiamo fatti correre troppo e i tanti contropiedi subiti hanno fatto la differenza. Ogni singolo nostro errore è stato punito – commenta Daniele Toscano, analizzando alcune delle cose che non hanno funzionato nell’ultima sconfitta –. Ci abbiamo provato, ma la Treviglio di oggi credo sia una delle più squadre più in forma della Serie A2. E’ chiaro che potevamo e dovevamo sicuramente fare meglio, specialmente nel primo tempo, dove abbiamo concesso troppo a loro: bisognava mettere un’energia diversa in campo".

Troppo morbido l’approccio alla gara, e su questo la Tramec è stata punita severamente. In questo girone, commettere questo tipo di errori è inammissibile. "Contro squadre del genere, di talento e di taglia superiore, il margine di errore è ridotto al minimo. Quando ci siamo ripresi era troppo tardi, e non è stato facile rientrare.

Sappiamo che questo è un girone in cui ci sono solo squadre forti, lo dobbiamo immaginare come un premio per il grande campionato che abbiamo fatto fin qui e, di conseguenza, va interpretato come tale.

La sconfitta contro Treviglio non ha inciso negativamente sul nostro umore e nemmeno sulle nostre consapevolezze, perché sappiamo di aver perso contro una grande squadra.

Sta in noi adesso rialzarci e giocarci le nostre carte: siamo all’altezza di questi impegni, nulla è impossibile, bisogna solo entrare in campo col coltello tra i denti e interpretare al meglio ogni partita".

Sabato ci sarà l’occasione giusta per farlo, in una gara che promette scintille.

"Cantù sarà ancora più motivata dopo la sconfitta in Coppa e cercherà di riscattarsi.

Mi aspetto una partita fisica, dove dovremo partire forte, proprio come abbiamo fatto in semifinale. Vogliamo fare un’altra impresa".

