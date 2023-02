Tramec a Cantù: tolti i veli alla Final Four

Si è svolta ieri a Cantù la conferenza stampa di presentazione della Final Four di Coppa Italia 2023 che si disputerà a Busto Arsizio l’11e il 12 marzo. Per la Benedetto XIV era presente una delegazione composta da coach Matteo Mecacci, capitan Giovanni Tomassini, il general manager Ivan Belletti, il club manager Marcello Natalini, lo strategy manager Alessandro Livreri e lo staff comunicazione.

"Ad inizio anno non eravamo una squadra accreditata per arrivare alle Final Four di Coppa Italia – ha detto coach Mecacci –, poi il fatto di essere l’unica formazione del girone rosso ci fa estremo piacere. Chiaramente siamo anche orgogliosi perché si tratta della prima volta per il club, rappresenta un traguardo storico. Il fatto che con noi ci siamo tre città che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana ed europea è di grande stimolo. Noi proveremo, come sempre, a dire la nostra avendo anche la fortuna di giocare contro i padroni di casa, sarà una sfida di grandissimo fascino in un palazzetto che mi auguro essere pieno, dove spero che anche i nostri tifosi possano dire la loro". Anche capitan Tomassini ha commentato la presenza della sua Tramec Cento a queste Final Four: "Io ho giocato quattro anni fa questa coppa, ma sebbene l’abbia vinta ero infortunato. L’obiettivo nostro è quello di fare bene, sicuramente ci piacerebbe vincere la prima partita con Cantù, per il resto si vedrà".