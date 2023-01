Tramec a casa di Pilla Serata ad alto rischio

Nella tana di Cividale, per continuare a sognare. La sorpresa del girone contro la prima della classe, questa sera di fronte al PalaGesteco (palla a due ore 20) in una delle sfide più intriganti dell’intera stagione. Undici vittorie fin qui e 22 punti che valgono il quinto posto solitario alle spalle del quartetto di testa, con Udine distante solo due lunghezze: riduttivo chiamarla neopromossa, Cividale fa sul serio e proverà ad essere protagonista fino alla fine. Società solida e con basi forti, riversate sul campo in un’annata storica, la prima in Serie A per la squadra del "Pilla" che, pur mantenendo praticamente intatta l’ossatura del campionato scorso in B, ha sbaragliato la concorrenza. Per capire cosa si prova a battere la Fortitudo nel suo fortino chiedere alla Tramec, l’unica assieme ai friulani ad esserci riuscita. Nel complesso, in casa, le "Eagles" hanno avuto soltanto due passaggi a vuoto, contro Ferrara e Chiusi, ko riscattati con i sigilli su Udine e Fortitudo e in trasferta a Forlì. Questo, per far capire quanto sarà ostica e insidiosa la battaglia che attenderà Mecacci e la sua band. A livello di cifre, fari puntati su Dalton Pepper, classe ’90 nativo della Pennsylvania ma ormai veterano dei nostri campionati: per lui 13 di media a partita, con 5.3 rimbalzi e 3.4 assist. A seguirlo Giacomo Dell’Agnello, figlio d’arte, che dopo anni di "gavetta" in B tra Bergamo, Cesena e Alba, si è ritagliato spazi importanti al piano superiore, realizzando 11 punti a partita, sommati a 4.6 rimbalzi e 2.6 assist. Chi non sta smettendo mai di sorprendere in questi mesi è il portugruarese classe ’99 Eugenio Rota, miglior assistman della lega (5.3), nonché il giocatore più impiegato del campionato (35 minuti a gara), numeri conditi da 9.7 punti e 3.9 rimbalzi. A confermarsi su ottimi livelli, dopo la stagione scorsa, anche il classe ’95 Battistini, che viaggia a 8.4 punti di media e 4.9 rimbalzi. Restano invece da valutare le condizioni dell’acciaccato Clarke (arrivato a stagione in corso, 8.4 punti in 8 partite), che completa il roster assieme a Gabriele Miani (7.4 punti e 5.2 rimbalzi), oltre al lungo Aleksa Nikolic (4.9 e 3.9), e agli esterni Mouaha (4.8 e 2.6) e Cassese.

Giovanni Poggi