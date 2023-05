Tramec a Cremona senza assilli

Cento gioca d’azzardo e si prepara al poker di sfide contro la Vanoli Cremona, già affrontata tre volte quest’anno tra Supercoppa, Coppa Italia e, lo scorso 16 aprile, nella gara d’andata di questa fase ad orologio. Tre partite, ma nessuna vittoria per la Tramec: se c’è una bestia nera per i biancorossi, questa rappresenta proprio la squadra di Cavina, a cui Cento si può dire porti fortuna, visto che due delle tre volte che se l’è trovata di fronte, dopo averla battuta, la Vanoli è riuscita a sollevare un trofeo, a settembre la Supercoppa in quel di Forlì (al termine della Final Four) e a marzo la Coppa Italia a Busto Arsizio. Delle quattro, quella che affronteranno domani le due squadre (palla a due ore 18 al PalaRadi), sarà forse quella meno sentita, visto l’imminente inizio dei playoff, dove li conterà tutto per davvero, e visto che la voglia di vincere verrà bilanciata dal preservarsi ed evitare di sprecare meno energie possibili in vista delle settimane che verranno.

Ma non per questo bisognerà prendere sottogamba l’impegno, anzi, dopo cinque ko di fila, un successo sarebbe un toccasana non da poco per l’ambiente centese. "Cremona la conosciamo bene, avendola incontrata più volte e in diverse fasi dell’anno. Cercheremo sicuramente di ripetere la prestazione dell’andata, anche se non sarà semplice – l’augurio dell’assistente Andrea Cotti, alla vigilia della gara –. Siamo concentrati e ci teniamo particolarmente. Dell’andata, più che delle difficoltà, dobbiamo portarci dietro le cose che sono funzionate, quindi, pareggiare la loro intensità e la battaglia a rimbalzo: al di là della sconfitta, ce l’eravamo giocata fino all’ultimo, portando il match fino ai secondi finali". Rispetto all’ultima sfida contro Lacey e compagni, la Tramec potrà contare su Moreno (tornato a calcare il parquet sabato scorso contro Cantù dopo l’infortunio) e, probabilmente, anche su Toscano, che potrebbe tornare ad assaggiare il campo a più di un mese di distanza dall’ultima volta. "Credo ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivedere Yan al top della sua condizione, è stato fuori qualche settimana e questo influisce tutt’ora sulle sue condizioni. Il suo rientro comunque ci può dare una mano in difesa, anche se nel frattempo le nostre statistiche difensive e offensive si sono rovesciate, un cambiamento dovuto al livello delle squadre e delle condizioni in cui stiamo affrontando questa fase ad orologio". Dall’altra parte, in forse Denegri per un problema ad un tallone. "Mentirei se dicessi che la sua presenza o meno non sposti nulla, poi, a differenza dell’andata, potranno fare comunque fare affidamento su un elemento di grande valore come Pecchia".

Giovanni Poggi