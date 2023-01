Tramec a occhi Chiusi: prove di fuga in vetta

Che il 2023 della Benedetto abbia inizio. Questa sera alla Milwaukee Dinelli Arena (palla a due alle 20.30) arriva la San Giobbe Chiusi, per la seconda gara del girone di ritorno, inaugurato poco prima di Natale col successo in casa della Fortitudo.

E così, a sei giorni di distanza dal trionfo su Treviglio che ha sancito l’approdo alle Final Four di Coppa Italia, la Tramec ritrova la sua gente, speranzosa di regalargli un inizio di nuovo anno dolce, come è stata fin qui la stagione dei ragazzi di Mecacci, primi in classifica dopo 14 turni assieme a Pistoia e Forlì. Rispetto ai 18 punti raccolti dalla Benedetto, Chiusi si presenta a Cento avendone raccolti dodici in meno e con una grossa fame di riscatto dopo il deludente ko nel match pre-natalizio in casa contro Nardò, che ha fatto da contraltare al successo di qualche giorno prima sul parquet della rivelazione Cividale.

Inoltre, la formazione di Giovanni Bassi – tecnico pistoiese alla terza stagione di fila alla guida dei toscani con i quali ha raggiunto la storica promozione in A2 al termine della stagione 2021 – presenterà diverse novità a livello di roster rispetto alla gara di andata. L’ultima è stata ufficializzata soltanto poche ore fa, e riguarda l’innesto dell’ex Fortitudo Davide Raucci, che proprio a Cento era stato aggregato in pre-season senza però essere mai tesserato.

Napoletano classe ’90, Raucci prende il posto dell’olandese Van Eyck, già da un paio di mesi fuori dai piani di coach Bassi ma rimasto aggregato al gruppo per gli allenamenti. Tra i "bombardieri" toscani figura da un mese e mezzo anche Daniel Utomi, la passata stagione avversario di Cento ai playoff con la maglia di Pistoia: nelle 8 gare fin qui disputate, il nazionale nigeriano (nativo di Houston) ha messo insieme 12 punti e quasi 5 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

A guidare la classifica marcatori c’è invece Lester Medford (18.4 punti, 4 rimbalzi e 3 assist), leader indiscusso e uno dei giocatori più talentuosi della lega. Da tenere d’occhio anche Riccardo Bolpin (12.2 punti e 2 assist), reduce dal biennio a Forlì, e Matteo Martini (8.8 punti).

Mentre a presidiare il pitturato ci saranno Bozzetto (6.2 punti e 6.4 rimbalzi) e Donzelli (5.3 e 4.4).

Oltre alla premiazione di Giovanni Tomassini, votato come MVP del girone dello scorso mese di dicembre, questa sera alla Milwaukee Dinelli Arena ci sarà un’ospite speciale, Aruna Rossi, la giovane ragazza che nel 2021 ha ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella, per aver preso parte con successo al progetto sociale "Amici di penna". Fari puntati anche sulle partite di Forlì e Pistoia, che se sconfitte potrebbero lanciare in testa da sola una Tramec vincente contro Chiusi.

Giovanni Poggi