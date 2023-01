Tramec a Rimini per continuare a correre

Terzo impegno in dieci giorni per la Tramec di Mecacci, che mai in questo ultimo periodo ha conosciuto realmente la parola sosta, essendo impegnata su più fronti, Coppa e campionato. Questa sera a Rimini (palla a due ore 18 al Flaminio), i biancorossi proveranno infilare la settima vittoria consecutiva in stagione regolare, anche se l’impresa non sarà di certo facile su uno dei parquet più caldi della Serie A2 e contro una squadra sì con 14 punti in meno in classifica rispetto alla Benedetto, ma affamata di riscatto dopo la batosta subita pochi giorni fa nel sentito derby con Forlì. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre, con i primi due precedenti che hanno avuto Cento come assoluta protagonista: successo per 73-63 in Supercoppa lo scorso 10 settembre e per 81-69 un mese più tardi in campionato, entrambi alla Milwaukee Dinelli Arena. Ma questa sera sarà tutta un’altra storia. Dopo un avvio complicato, Rimini ha saputo rialzarsi, infilando tra novembre e dicembre una serie di successi importanti che hanno consentito ai romagnoli di abbandonare il fondo della classifica. La stagione è ancora lunga, ma la RivieraBanca di coach Ferrari ha tutte le carte in regola per salvarsi.

Lo proverà a fare sfruttando il fattore Flaminio, tempio storico del nostro basket. La notizia è che Ogbeide, uscito acciaccato dal derby dell’Unieuro Arena di mercoledì, sarà a completa disposizione del tecnico milanese: il lungo originario di Lagos, di passaporto canadese, è il secondo miglior rimbalzista della lega (9.4), nonché quello che raccoglie più carambole offensive a partita (3.1), oltre a realizzare di media 15.6 a gara. A guidare la classifica marcatori c’è una vecchia conoscenza come Jazz Johnson, ex Pistoia e Cantù, terzo nel girone per punti segnati (19) e quinto assist-man del campionato (4.4). La spina dorsale della squadra è poi composta dai veterani Masciadri (8.3 punti e 4.7 rimbalzi) e Bedetti (3 punti e 1.8 rimbalzi), e dal centese Tassinari (7.3 punti e 2.3 assist), artefici tutti e tre dell’ultima promozione dalla Serie B. Al loro fianco, si è aggiunto a stagione in corso il lucano Aristide Landi (7 punti e 2.3 rimbalzi nelle sue prime sette uscite), mentre l’ex Chieti Meluzzi si occuperà delle operazioni in cabina di regia (7.8 punti e 2 assist). Da Cento previsti oltre 200 cuori biancorossi, con due pullman e tante macchine al seguito.

Giovanni Poggi