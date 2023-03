Tramec a San Severo "Torniamo al successo"

Cento si rimette in moto e si prepara al rush finale. Dopo due settimane, biancorossi di nuovo in campo, domani a San Severo (palla a due ore 17, dirigono Ursi, D’Amato e Marzo). Sarà la prima di quattro gare che vedranno protagonista la Tramec in campionato: infatti, oltre alla sfida di domani e a quelle con Mantova e Chieti, Tomassini e compagni dovranno recuperare anche quella con Pistoia, fissata per il 22 marzo. Un mese denso di impegni, nel quale la Benedetto farà anche il suo storico debutto alle finali di Coppa Italia di Serie A2, il prossimo weekend a Busto Arsizio, dove la Tramec affronterà in semifinale Cantù. Ma prima San Severo, con l’obbiettivo di chiudere nei primi tre posti matematicamente raggiunti – dopo il ritiro di Ferrara, che ha rivoluzionato gran parte delle posizioni in classifica –, ma anche con la voglia di tornare al successo dopo due ko consecutivi. "La scorsa settimana è servita come scarico: non è mai bello spezzare la routine, ma era necessario per recuperare al meglio tutti i ragazzi – commenta Mecacci –. Ne abbiamo approfittato per recuperare da diversi acciacchi e per far ritrovare la condizione ad alcuni elementi del gruppo. In questa seconda settimana siamo riusciti ad allenarci al completo, e questo ci ha consentito di prepararci in maniera molto intensa e seria per questa trasferta".

Impossibile anche per Mecacci non accennare a ciò che è successo nelle ultime ore e parlare della vicenda che ha coinvolto Ferrara. "Mi dispiace molto per quello che è successo a Ferrara, al di là di campanilismi e sfottò: è una cosa che è capitata anche a me anni fa alla guida di Reggio Calabria, quando fummo estromessi addirittura dopo un turno vinto di playoff. Ciò è molto brutto, la pallacanestro italiana non si merita situazioni di questo tipo, ma proprietà e gestioni più serie. Se Ferrara viene estromessa dal campionato, come purtroppo sarà, Cento avrà raggiunto matematicamente le prime tre posizioni del campionato, anche se resto convinto che saremmo riusciti comunque a raggiungere questo traguardo con i nostri mezzi. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti per aver raggiunto l’obbiettivo, però ora vogliamo tornare a vincere per interrompere la piccola striscia negativa e per prepararci al meglio in vista della Coppa Italia, un appuntamento prestigioso a cui la squadra si è meritata di partecipare. Domani ci troveremo di fronte una squadra diversa rispetto all’andata, aggressiva, che in casa riesce a giocare a ritmi elevati e che farà di tutto per metterci in difficoltà. Noi dovremo ripartire dalla difesa, ritrovando poi l’efficacia offensiva all’interno del nostro sistema. Ora inizieranno i mesi più difficili, ma i più belli dell’anno".

Giovanni Poggi