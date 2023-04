"Tramec al ballo delle sei big del torneo"

"Sei partite di livello altissimo, contro tre squadre costruite per arrivare fino in fondo". Così coach Mecacci alla vigilia dell’attesissima fase ad orologio, che avrà inizio domani alla Milwaukee Dinelli Arena contro Treviglio (palla a due ore 17 dirigono Ursi, Costa e Tarascio). A distanza di poco più di tre mesi – l’ultimo incrocio nei quarti di Coppa Italia vinti dalla Benedetto a fine dicembre –, la Tramec torna a sfidare la truppa di Finelli, seconda nel gruppo verde davanti a Cremona per via degli scontri diretti e alle spalle della capolista Cantù. Primo big-match all’interno di un gruppo di ferro, che Cento si è meritata sul campo di farne parte.

"Affronteremo tre corazzate, infarcite di giocatori che hanno già vinto questo campionato e che provengono da categorie superiori. Il gruppo è di livello pazzesco, sia per il tasso tecnico e sia per la fisicità, in estate sarebbe stato difficile pensare che ci sarebbe potuto appartenere. In questo girone giallo ci siamo guadagnati la possibilità di partire secondi, in coabitazione con Cantù, il nostro obbiettivo è quello di provare a ragionare partita per partita, sapendo che ogni vittoria, sperando che arrivi, deriverà da una prestazione straordinaria. Dovremo essere bravi a ragionare sulla singola sfida, cercando di far valere il nostro fattore campo a partire già da domani". Di fronte un avversario esperto, in forma, e strutturato per arrivare alle ultime curve, che partirà al primo posto con 6 punti pari a Forlì.

In aggiunta alla sfida di dicembre, nel roster dei bergamaschi ci sarà Luca Vitali, giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che si andrà ad unire ad un gruppo già di per sé estremamente solido. "Treviglio è una squadra che partiva già da una base significativa di giocatori importanti per la categoria, in più a stagione in corso ha aggiunto anche Luca Vitali. E’ una squadra pericolosa in tutte le componenti, ha specialisti difensivi e offensivi, ed esterni che sanno giocare spalle a canestro, oltre a lunghi di grande duttilità tattica: una squadra totale. Sarà una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo". La prima di tre sfide già da clima playoff, col pubblico centese pronto a rispondere in massa. "Per chi ama la pallacanestro queste sono le partite da venire a vedere. La Benedetto ha trascinato il pubblico tutto l’anno e tutto l’anno il pubblico ha trascinato la Benedetto: l’apporto dei tifosi non è mai mancato né in casa né in trasferta. Queste ultime 6 partite saranno di livello estremo, e sono sicuro che il pubblico risponderà in massa e ci aiuterà".

Giovanni Poggi