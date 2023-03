"Tramec al massimo storico Godiamoci questa Coppa"

La Tramec Cento ha cominciato a preparare nella giornata di ieri la semifinale di Coppa Italia contro Cantù, in programma sabato sera alle 20.45 all’E-Work Arena di Busto Arsizio. In quella che è la settimana più importante della storia recente della Benedetto, il veterano Yankiel Moreno ha anticipato i temi di una sfida che si preannuncia molto fisica e che potrebbe proiettare i biancorossi ad un traguardo mozzafiato come quello della finalissima. Prima, però, ci sarà da fare i conti con la capolista del girone verde allenata da Meo Sacchetti, in testa alla classifica dalla prima giornata e candidata principale al salto di categoria. I brianzoli avranno dalla loro il supporto del pubblico, ma il play cubano è convinto che anche il tifo di fede biancorossa dirà la sua.

Yan, che sensazione si prova alla vigilia di un evento così importante per la società?

"E’ il momento più alto da quando sono qui a Cento, neanche noi a inizio stagione ci aspettavamo di essere a questo punto. Final Four di Coppa Italia e secondo posto in campionato, avremmo firmato tutti. Siamo contenti ma la strada è ancora lunga".

Che periodo state attraversando come squadra?

"La vittoria di San Severo ci ha aiutato a cancellare i due ko con Nardò e Forlì, sono stati due punti che hanno fatto morale. Ora lavoriamo tranquilli in palestra durante la settimana". Questa è anche la Coppa Italia di coach Mecacci?

"Certo, i risultati che abbiamo raggiunto sono merito suo e dello staff. Il rapporto con lui è sempre stato schietto e diretto, senza troppi giri di parole".

Che partita sarà sabato sera? "Molto fisica, noi dovremo farci trovare pronti perché Cantu è una squadra con centimetri e stazza. Poi mi aspetto una bella cornice di pubblico, sia da una parte che dell’altra. I nostri tifosi fino ad ora ci hanno sempre seguito, anche domenica a San Severo non hanno fatto mancare il loro supporto, e in un appuntamento così importante per Cento penso proprio che non mancheranno".

Lei ha passato due anni anche a Ferrara. Come ha preso la notizia della rinuncia del Kleb al campionato?

"Queste sono cose che non fanno mai bene alla pallacanestro. Prima della partita che hanno giocato a Nardò si erano sparse un po’ di voci, ma quando vinci in quel modo, da squadra vera, l’ultima cosa che ti immagini è che dopo due giorni finisca tutto. A livello di immagine, per una piazza storica come Ferrara deve essere un brutto colpo da digerire".

Jacopo Cavallini