Tramec all’assalto di Pistoia "Equilibrio e tiri da fuori"

BASKET

"Siamo chiamati a una vera e propria impresa". Tre giorni dopo la sfida da incubo contro Mantova, la Tramec questa sera torna in campo a Pistoia (PalaCarrara ore 20.30, dirigono Caforio, Rudellat e Grazia), per il recupero della decima giornata di ritorno del girone rosso, inizialmente programmata per il 26 febbraio ma slittata per consentire a Carl Wheatle di raggiungere la sua nazionale durante la sosta. C’è da ritrovare l’identità, smarrita bruscamente e inaspettatamente per 40 minuti domenica scorsa, e anche provare a strappare due punti chiave in ottica fase ad orologio, in casa di una delle squadre più forti e attrezzate di tutta la Serie A2. "Pistoia ha la miglior difesa della Serie A2 e anche il secondo miglior attacco, oltre che essere la squadra forse più fisica e versatile del campionato – commenta alla vigilia coach Mecacci, tornato a poche ore di distanza davanti ai microfoni dopo il messaggio breve ma estremamente diretto lanciato nel post-gara contro Mantova -. Pistoia è un’avversaria che ti stritola e ti soffoca con la pressione difensiva, portandoti a forzare tiri, per poi ripartire velocemente in contropiede, soprattutto quando gioca al PalaCarrara, un fortino da anni inespugnato e, da pochi giorni (dopo il ko di Milano in casa), anche l’unico imbattuto in Italia nei primi due campionati. Non ci sono grandi alternative se non quella di giocare una partita solida ed efficace su entrambe le metà campo, pareggiando la loro fisicità con grande energia e cercando di eseguire al meglio in attacco, senza essere frenetici, che è invece ciò che ci costringeranno a fare. Ci servirà equilibrio e anche precisione col tiro da fuori, perché trovare spazio in area sarà dura". Un altro test probante in vista della post-season, un’altra gara in pieno clima playoff.

"La classifica, il percorso e la continuità di Pistoia quest’anno, tra l’altro senza lungo titolare da gennaio (Del Chiaro) causa infortunio, credo parli chiaro, e per questo saremo chiamati ad una vera e propria impresa. Proviamoci, perché ne abbiamo bisogno, sia per il valore della partita e sia per riscattare la brutta performance che abbiamo offerto contro Mantova". Quaranta minuti di fuoco, per cancellare quelli di 72 ore fa: una prestazione che a Mecacci non è ancora andata giù. "Credo che l’ultima prova sia stata una mancanza di rispetto non solo verso la società e verso il pubblico pagante, ma soprattutto nei confronti di noi stessi".

Giovanni Poggi